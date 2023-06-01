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    Самосвал и эвакуатор на газу столкнулись лоб в лоб на «Нарве». Погиб водитель

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    2 комментария
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Смертельная авария с участием большегруза произошла ночью 1 июня на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области. Одна из столкнувшихся машин была оборудована под газ, и после ДТП произошла утечка.

    В 2:30 на 62-м километре автодороги А-180 «Нарва» 54-летний водитель грузовика Scania с прицепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором «ГАЗель Next» под управлением 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «ГАЗели» погиб на месте.

    По информации 47News, эвакуатор был оборудован под газовое топливо, и после удара произошла утечка. Спасатели минимизировали ее, когда деблокировали погибшего мужчину (его зажало в кабине), а затем сотрудники газовой службы перекрыли баллон.

    По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 2

    Torres01 Июн 2023 в 13:15
    в зоне населенного пункта на пустой дороге с 2-мя пешеходными переходами и светофором....
    как в таких условиях можно "не справиться с управлением и выехать на встречку"??? работал сверхурочно или простимулировал себя чем-то?
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