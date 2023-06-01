Самосвал и эвакуатор на газу столкнулись лоб в лоб на «Нарве». Погиб водитель

Смертельная авария с участием большегруза произошла ночью 1 июня на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области. Одна из столкнувшихся машин была оборудована под газ, и после ДТП произошла утечка.

В 2:30 на 62-м километре автодороги А-180 «Нарва» 54-летний водитель грузовика Scania с прицепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором «ГАЗель Next» под управлением 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате водитель «ГАЗели» погиб на месте.