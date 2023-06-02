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    В Курске упавший беспилотник повредил подъезд многоэтажки

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    6 комментариев

    Подъезд многоэтажки и несколько частных домов в Курске получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом 2 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

    Он добавил, что всем окажут помощь после подсчета ущерба, и поблагодарил расчеты ПВО за работу.

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    Несколько украинских беспилотников были сбиты системой ПВО рядом с Курском в минувшую ночь. Около часа ночи жители города сообщали в соцсетях о «как минимум семи» громких взрывах и задымлении в небе.

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    Комментарии 6

    Гость02 Июн 2023 в 11:18
    Кто его знает чей это дрон. Уже столько всего там, что никто не разберется.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок02 Июн 2023 в 11:17
    Беспелотник из парадной не выпускали! Он обиделся!
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 11:17
    Ущерба от российских гераней таки больше.
    +0−1
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