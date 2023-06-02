В Курске упавший беспилотник повредил подъезд многоэтажки

Подъезд многоэтажки и несколько частных домов в Курске получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом 2 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Он добавил, что всем окажут помощь после подсчета ущерба, и поблагодарил расчеты ПВО за работу.
Несколько украинских беспилотников были сбиты системой ПВО рядом с Курском в минувшую ночь. Около часа ночи жители города сообщали в соцсетях о «как минимум семи» громких взрывах и задымлении в небе.