В Курске упавший беспилотник повредил подъезд многоэтажки

Подъезд многоэтажки и несколько частных домов в Курске получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом 2 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.



Он добавил, что всем окажут помощь после подсчета ущерба, и поблагодарил расчеты ПВО за работу.