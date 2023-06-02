Десять человек задержали в Москве за мздоимство с поставщиков овощей в сеть гипермаркетов

Уголовные дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в Москве. Как сообщает представитель МВД Ирина Волк 2 июня, под подозрением 10 человек.
По данным МВД, один из сотрудников крупной торговой сети был пойман службой безопасности ретейлера при получении 150 тысяч рублей. Эти деньги он требовал с поставщика овощей, чтобы не обращать внимания на их качество.
По словам Ирины Волк, такая схема реализовывалась не только с овощами или фруктами, но и с другими продуктами. Участники группы заработали на этом несколько миллионов.
В марте в Петербурге за аналогичное услышал приговор бывший сотрудник «Ленты» Евгений Григорьев, он получил пять лет условно. Как писала «Фонтанка», расследование внутри сети началось после того, как существенно увеличились жалобы покупателей на гнилые овощи и фрукты. Деньги за приемку товара на распределительные центры предлагали сами поставщики.