Десять человек задержали в Москве за мздоимство с поставщиков овощей в сеть гипермаркетов

Уголовные дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в Москве. Как сообщает представитель МВД Ирина Волк 2 июня, под подозрением 10 человек.

По данным МВД, один из сотрудников крупной торговой сети был пойман службой безопасности ретейлера при получении 150 тысяч рублей. Эти деньги он требовал с поставщика овощей, чтобы не обращать внимания на их качество.

По словам Ирины Волк, такая схема реализовывалась не только с овощами или фруктами, но и с другими продуктами. Участники группы заработали на этом несколько миллионов.