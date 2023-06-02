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    Десять человек задержали в Москве за мздоимство с поставщиков овощей в сеть гипермаркетов

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    8 комментариев

    Уголовные дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в Москве. Как сообщает представитель МВД Ирина Волк 2 июня, под подозрением 10 человек.

    По данным МВД, один из сотрудников крупной торговой сети был пойман службой безопасности ретейлера при получении 150 тысяч рублей. Эти деньги он требовал с поставщика овощей, чтобы не обращать внимания на их качество.

    По словам Ирины Волк, такая схема реализовывалась не только с овощами или фруктами, но и с другими продуктами. Участники группы заработали на этом несколько миллионов.

    В марте в Петербурге за аналогичное услышал приговор бывший сотрудник «Ленты» Евгений Григорьев, он получил пять лет условно. Как писала «Фонтанка», расследование внутри сети началось после того, как существенно увеличились жалобы покупателей на гнилые овощи и фрукты. Деньги за приемку товара на распределительные центры предлагали сами поставщики.

    © Фонтанка.Ру
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    Zet02 Июн 2023 в 10:50
    Во всех сетях приходящие овощи и фрукты сортируют: те, что получше, через черный ход на рынки и уличные лотки уходят, оставшееся г... идёт в торговый зал.
    +0−1
    Гость02 Июн 2023 в 10:43
    Кто-то понял статью? Кто кого обидел и кто пытался кого обмануть?
    Поставщики платили деньги условно 10 сотрудникам гипермаркета за приемку товара ненадлежащего качества, который потом выкладывался на прилавки.
    А из заголовка "Десять человек задержали в Москве за мздоимство с поставщиков овощей в сеть гипермаркетов"
    Так кто страдал. Те кто пропихивал некачественный товар и за это платил? Магазин нес убытки за списание несвежего товара? Покупатель, что ел гнилье?
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 10:39
    Бред. Для этого есть процедура для закупщиков и бонусы с продаж их линейки товаров. Сети слишком ожирели, менагеров нужно менять, а не кровати переставлять.
    Полицейскими свистками работу с поставщиками не улучшить. Тогда ставьте полицию (не ясно правда на основании чего) у лотков с обощами и как только "второй свежести" пусть свистит держи вора.
    .
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