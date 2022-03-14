Сотрудник «Ленты» в Петербурге признан виновным в коммерческом подкупе из-за гнилых фруктов и овощей

Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении начальника смены дирекции по управлению цепочками поставок группы отгрузки в ООО «Лента» Евгения Григорьева. Его обвинили в коммерческом подкупе после того, как служба безопасности торговой сети начала расследование из-за большого количества гнилых фруктов и овощей на полках магазинов.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 марта, по версии следствия, Григорьев с июля 2017 года по июль 2020 года получил от нескольких поставщиков в общей сложности более 600 тысяч рублей за то, что закрывал глаза на качество поставляемых на полки магазинов сети продуктов. «Фонтанка» подробно описывала схему, по которой это работало.

