Сотрудник «Ленты» в Петербурге признан виновным в коммерческом подкупе из-за гнилых фруктов и овощей

Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении начальника смены дирекции по управлению цепочками поставок группы отгрузки в ООО «Лента» Евгения Григорьева. Его обвинили в коммерческом подкупе после того, как служба безопасности торговой сети начала расследование из-за большого количества гнилых фруктов и овощей на полках магазинов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 марта, по версии следствия, Григорьев с июля 2017 года по июль 2020 года получил от нескольких поставщиков в общей сложности более 600 тысяч рублей за то, что закрывал глаза на качество поставляемых на полки магазинов сети продуктов. «Фонтанка» подробно описывала схему, по которой это работало.
На суде Григорьев вину признал. Его раскаяние, а также отсутствие судимостей и наличие малолетнего ребенка были учтены при вынесении приговора.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.