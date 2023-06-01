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    На Невском проспекте повесят камеры за 150 млн рублей, чтобы следить за нарушителями. Посмотрите, где именно

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    6 комментариев

    Городской мониторинговый центр ищет подрядчика на установку камер видеофиксации нарушений на Невском проспекте. Речь идет о ключевых перекрестках.

    Аукцион объявлен накануне, стартовая стоимость — 155 млн рублей, срок исполнения работ — до конца года. Судя по техзаданию, речь идет о 7 перекрестках Невского проспекта: с Большой Конюшенной, Малой Садовой, пл. Восстания, ул. Марата, ул. Думской, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова. Плюс технику надо будет разместить в аппаратной ГМЦ на 5-м Предпортовом проезде.

    К документации приложен список, который содержит коды нарушений, в нем 220 пунктов, это классический набор для таких камер. «Фонтанка» рассказывала, что их уже пытались поставить на указанных перекрестках, однако в прошлом году аукцион не состоялся. Теперь его объявляют заново. Кроме того, камеры должны появиться еще на 70 перекрестках, «Фонтанка» называла адреса.

    Всего к концу года, по планам комитета по информатизации, камер на перекрестках должно быть уже 300, сейчас их 220. Подробнее о том, как они работают, читайте в материале «Фонтанки».

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    Невский проспектКамеры
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    Комментарии 6

    А1357901 Июн 2023 в 21:02
    Спорим, что из 220 кодов нарушений нет ни одного нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами, самокатчиками и им подобными. Что, слабо???
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 21:01
    Как аукнется - так и откликнется…
    +0−0
    iliy01 Июн 2023 в 21:00
    Понятно откуда 100мл руб на яхту чиновникам соберут, на 50 мл камеры закупят, а на 100 откатных яхту чинушам
    +0−0
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