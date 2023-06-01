На Невском проспекте повесят камеры за 150 млн рублей, чтобы следить за нарушителями. Посмотрите, где именно

Городской мониторинговый центр ищет подрядчика на установку камер видеофиксации нарушений на Невском проспекте. Речь идет о ключевых перекрестках.
Аукцион объявлен накануне, стартовая стоимость — 155 млн рублей, срок исполнения работ — до конца года. Судя по техзаданию, речь идет о 7 перекрестках Невского проспекта: с Большой Конюшенной, Малой Садовой, пл. Восстания, ул. Марата, ул. Думской, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова. Плюс технику надо будет разместить в аппаратной ГМЦ на 5-м Предпортовом проезде.
К документации приложен список, который содержит коды нарушений, в нем 220 пунктов, это классический набор для таких камер. «Фонтанка» рассказывала, что их уже пытались поставить на указанных перекрестках, однако в прошлом году аукцион не состоялся. Теперь его объявляют заново. Кроме того, камеры должны появиться еще на 70 перекрестках, «Фонтанка» называла адреса.
Всего к концу года, по планам комитета по информатизации, камер на перекрестках должно быть уже 300, сейчас их 220. Подробнее о том, как они работают, читайте в материале «Фонтанки».