Из Боткина выписали всех пациентов с самой заразной болезнью в мире

Больница им. Боткина в Петербурге с начала года приняла 24 пациента с корью, все выписаны, сообщили в комитете по здравоохранению 1 июня.

Как заявили в ведомстве, из 24 поступивших было двое детей, 13 и 14 лет. «На сегодняшний день все пациенты успешно пролечены и выписаны, заболевание протекало у них в легкой или средней степени тяжести без серьезных осложнений», — добавили в комздраве.

И отметили, что вирус кори опасен. Он подавляет деятельность иммунной системы, на фоне снижения иммунитета идет развитие тяжелых осложнений в органах дыхания.