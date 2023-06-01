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    Из Боткина выписали всех пациентов с самой заразной болезнью в мире

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    Больница им. Боткина в Петербурге с начала года приняла 24 пациента с корью, все выписаны, сообщили в комитете по здравоохранению 1 июня.

    Как заявили в ведомстве, из 24 поступивших было двое детей, 13 и 14 лет. «На сегодняшний день все пациенты успешно пролечены и выписаны, заболевание протекало у них в легкой или средней степени тяжести без серьезных осложнений», — добавили в комздраве.

    И отметили, что вирус кори опасен. Он подавляет деятельность иммунной системы, на фоне снижения иммунитета идет развитие тяжелых осложнений в органах дыхания.

    Как писала «Фонтанка», по последним данным, всего в Петербурге почти полсотни случаев кори.

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