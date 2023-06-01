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    КГБ: На границе РФ и Белоруссии ведут контроль в рамках контрразведывательного режима

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    6 комментариев

    На границе России и Белоруссии принимают меры в рамках контрразведывательного режима. Это нужно, чтобы предотвратить проникновение террористов, передает 1 июня ТАСС со ссылкой на председателя белорусского КГБ Ивана Тертеля.

    Он уточнил, что мера реализуется по всему периметру границы и направлена на «своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические и экстремистские устремления по отношению к Республике Беларусь».

    В мае между Россией и Белоруссией возникли контрольно-пропускные пункты с таможенниками. В белорусском Госпогранкомитете объясняли, что КПП нужны для выполнения договора о взаимном признании виз.

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    Комментарии 6

    26055936101 Июн 2023 в 13:16
    И не допускать бесконтрольного перемещения обитателей России в форме зеленых человечков на территорию РБ, там своих "лишних людей" хватает.
    +1−0
    Гость01 Июн 2023 в 13:16
    Сразу видно неместных с западенским акцентом. Если что, в Беларуси ещё с Нового Года досматривали, нас около Постав останавливали и просили показать багажник и салон. Гаишники и "космонавты" в полном обмундировании - все очень вежливо и спокойно, открыл багажник, дверь - сказали "Спасибо!" и поехал спокойно дальше, меньше минуты.

    Лучше перебдеть, чем пропустить злыдней с оружием.
    +1−1
    Виталий Петров01 Июн 2023 в 13:09
    Так, так…
    Видимо готовятся против тех, кто побежит из страны…
    +1−1
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