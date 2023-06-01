КГБ: На границе РФ и Белоруссии ведут контроль в рамках контрразведывательного режима

На границе России и Белоруссии принимают меры в рамках контрразведывательного режима. Это нужно, чтобы предотвратить проникновение террористов, передает 1 июня ТАСС со ссылкой на председателя белорусского КГБ Ивана Тертеля.



Он уточнил, что мера реализуется по всему периметру границы и направлена на «своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические и экстремистские устремления по отношению к Республике Беларусь».

В мае между Россией и Белоруссией возникли контрольно-пропускные пункты с таможенниками. В белорусском Госпогранкомитете объясняли, что КПП нужны для выполнения договора о взаимном признании виз.