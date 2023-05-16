Обшарили все сумки: зачем поставили КПП на границей с Белоруссией

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Белоруссия теперь почти как заграница — между Россией и республикой внезапно возникли КПП с таможенниками. Некоторых проверяют с пристрастием, жалуются водители, — разве что визы не просят, но проверяют вежливо. «Фонтанка» собрала всё, что известно о нововведении.



«Сегодня въехали в Беларусь из России через Долосцы, это переход в сторону Полоцка, если кто не в курсе. Затраты времени ровно 10 минут на прохождение российской части границы, оплату дороги, ожидание открытия шлагбаума и прочее. На белорусской все сложней. Сегодня там уже <…> как на всех нормальных границах: таможня, пограничники. Только визы не просят», — пожаловался 13 мая читатель форума Винского.



По его словам, проверяют настойчиво, но что ищут — непонятно.

«Запускают 4 автомобиля, приходят таможенники и начинают что-то искать. У нас в машине обшарили все: и сумки с часами-трусами, сумку-холодильник с едой, и все бардачки, багажники. Нет, все очень вежливо. Белорусы народ симпатичный и культурный, но на фига им понадобилась сумка с трусами-носками бабушки и дедушки — пенсионеров, я так и не понял. Надеюсь, что интерес был не праздный. Потом отправили на пограничный контроль, проверили все документы, гринкарту, документы на машину. Потом нас с женой сфотографировали. Да. Россиян теперь фотографируют. И пропустили. Теперь сидим в гостинице в Минске и недоумеваем. Что это было?» — удивился россиянин.



Проверки проводят на всех основных автомобильных трассах с 5 мая. Проверяют паспорта, перевозимые грузы, осматривают машины.

Другой участник форума «Винского» ехал из России в сторону Витебска, и после Рудни встретил сначала российских пограничников, которые попросили показать паспорта и внесли данные в компьютер, а затем еще и прошёл белорусскую проверку.

«Всех в карман, где поставили две будки и создали десятки «рабочих» мест. Все машины смотрят, в будках серьезные пограничники, данные в компьютер вводят с обычных внутренних российских паспортов. Минут 20 это заняло, впереди 5 машин, сзади подъезжали постоянно», — написал читатель.



Некоторые россияне пишут, что проскочили практически без задержек, а другие напротив постояли в гигантских очередях. Особенно на выезде из Белоруссии. Один из читателей простоял целый рабочий день — с 10:30 до 18:30. О гигантских пробках при возвращении в Россию из Белоруссии по трассе из Витебска уже писала «Фонтанка» — фото здесь.



Контрольно-пропускные пункты на дорогах между Россией и Белоруссией нужны для выполнения договора «о взаимном признании виз», объяснили на горячей линии белорусского Госпогранкомитета. И вестись контроль на них будет «до особого указания о взаимном признании».



«Фонтанка» писала, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз еще в 2020 году. Это мини-аналог Шенгенской зоны на двоих. Соглашение предполагает, что иностранцы смогут ездить по территории Белоруссии и России на основании визы только одного из государств. Белоруссия ратифицировала соглашение в том же году, а президент Владимир Путин — в январе 2023 года. Планировалось, что действовать оно начнет уже марте этого года. Но в апреле, в Белоруссии заявили, что соглашение не работает и иностранные граждане, намеревающиеся посетить как республику, так и РФ, по-прежнему, должны «заблаговременно обратиться в консульские учреждения» обоих государств. И заработает всё лишь в следующем году — «в настоящее время сторонами выполняются внутригосударственные процедуры по соглашению, завершение которых предполагается к началу 2024 года».



Но история с соглашением лишь одна сторона медали. Член Совета республики Нацсобрания Белоруссии Олег Дьяченко заявил об усилении безопасности из-за угрозы, по его словам, завоза из России оружия и других запрещенных предметов.

«Нам нужно усиливать безопасность нашего государства. Что мы и сделали, укрепив южные границы, чтобы оттуда — из этой «серой зоны» — не было перекачки оружия и боеприпасов на территорию нашей страны. От этого оружия ведь может быть и побочный эффект — разгул уголовщины. Усилили и пограничный контроль с Российской Федерацией, потому что и через РФ к нам могут попадать не только психотропы, наркотики, но и оружие», — заявил Дьяченко в эфире «Альфа Радио» — цитата по «Интерфаксу».)



В любом случае пока россияне в чатах рекомендуют друг другу добираться в Белоруссию на самолетах или поездах — там всё как обычно.

«Утром сегодня ехал из Беларуси на поезде Гомель-Москва. В Смоленске зашли пограничники, просто по вагону прошли и все. Даже паспорт не спрашивали. Ехал в пятницу вечером на том же поезде из Москвы — все тоже самое. Даже приятно удивился что не разбудили как обычно», — пишут в чате Граница РФ-РБ.

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка»

