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    «Только показываем». Почему петербуржцам не отдают заветных «китайцев»

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    Машина есть, а забрать нельзя — с такой проблемой сталкиваются петербуржцы в автосалонах с начала мая, желая поскорее забрать долгожданную иномарку. Сотрудники салонов ссылаются на то, что подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» задерживает выдачу ПТС, без которого нельзя передать авто покупателю. Проблемы, в частности, касаются популярных китайских марок Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed.

    ФГУП «НАМИ» уже прокомментировало, что не видит глобальных проблем с оформлением электронных ПТС, однако возможны «отдельные случаи», связанные с уточнением предоставленных некорректных данных. Подробнее о ситуации — в наших карточках.

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