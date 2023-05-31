«Уточнение предоставленных некорректных данных». ФГУП НАМИ прокомментировало задержки выдачи ПТС китайским автомобилям

Подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ не видит глобальных проблем с оформлением электронных паспортов транспортного средства (ПТС), на которое ранее пожаловались петербуржцы и автодилеры. НАМИ занимается оценкой соответствия ввозимых в рамках «параллельного импорта» транспортных средств, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе.

Эта процедура занимает не более пяти рабочих дней, включая решения вопросов уточнения предоставленных данных в заявках. «Возможны отдельные случаи задержки с оформлением документов, которые связаны с более длительным временем, требующимся заявителю на уточнение предоставленных некорректных данных», — отметили в НАМИ.

