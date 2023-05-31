«Уточнение предоставленных некорректных данных». ФГУП НАМИ прокомментировало задержки выдачи ПТС китайским автомобилям

Подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ не видит глобальных проблем с оформлением электронных паспортов транспортного средства (ПТС), на которое ранее пожаловались петербуржцы и автодилеры. НАМИ занимается оценкой соответствия ввозимых в рамках «параллельного импорта» транспортных средств, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе.
Эта процедура занимает не более пяти рабочих дней, включая решения вопросов уточнения предоставленных данных в заявках. «Возможны отдельные случаи задержки с оформлением документов, которые связаны с более длительным временем, требующимся заявителю на уточнение предоставленных некорректных данных», — отметили в НАМИ.
По данным ФГУП, в последнее время участились запросы от физических лиц — потенциальных владельцев транспортных средств Changan, а также дилеров указанной марки о возможных сложностях с оформлением электронных ПТС на приобретенные ими автомобили. «Проверка предоставленных ими данных по автомобилям показывает, что данные транспортные средства не заявлялись во ФГУП НАМИ для оценки соответствия», — прокомментировали в пресс-службе.
Однако транспортные средства этой марки имеют действующие «одобрения типа транспортного средства» и могут получить ПТС без обращения во ФГУП НАМИ для проведения дополнительной оценки соответствия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге «встали» продажи новых машин. По словам покупателей, у дилеров с начала мая копятся автомобили, которые они не могут выдать клиентам из-за отсутствия документов. Проблемы возникают по импортным машинам — в частности, по популярным китайским маркам Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed. В беседе с клиентами сотрудники салонов ссылаются на то, что подвед Минпромторга ФГУП НАМИ задерживает выдачу ПТС, без которого нельзя передать машину покупателю. Однако, по мнению автодилеров, проблема лежит на стороне таможни и вызвана случившимся еще в апреле сбоем.