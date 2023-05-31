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    Где тонко, там и рвется. На Юго-Западе Петербурга еще один потоп

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    Еще один потоп локального масштаба на Юго-Западе Петербурга. Видео коммунального фонтана опубликовано в телеграм-канале «Мегаполис».

    «Еще один фонтан кипятка на пересечении Десантников и Захарова, 10 минут назад прибыли службы», — сообщил очевидец в 20:18.

    Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», компания сегодня испытывает сети на плотность и прочность в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.

    «В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: улица Маршала Захарова, 46. Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности. На данный момент испытания продолжаются», уточнили в «Теплосети».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Напомним, сегодня это уже второй локальный потоп на Юго-Западе Петербурга. Днем было фактически парализовано движение по улице Маршала Казакова у торгового центра «Континент».

    К этой минуте там восстановили движение трамваев. автобусы тоже едут, но одна полоса пока остается перекрытой.

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