Еще один потоп локального масштаба на Юго-Западе Петербурга. Видео коммунального фонтана опубликовано в телеграм-канале «Мегаполис».
«Еще один фонтан кипятка на пересечении Десантников и Захарова, 10 минут назад прибыли службы», — сообщил очевидец в 20:18.
Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», компания сегодня испытывает сети на плотность и прочность в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.
«В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: улица Маршала
Напомним, сегодня это уже второй локальный потоп на Юго-Западе Петербурга. Днем было фактически парализовано движение по улице Маршала Казакова у торгового центра «Континент».
К этой минуте там восстановили движение трамваев. автобусы тоже едут, но одна полоса пока остается перекрытой.