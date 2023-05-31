Еще один потоп локального масштаба на Юго-Западе Петербурга. Видео коммунального фонтана опубликовано в телеграм-канале «Мегаполис».



«Еще один фонтан кипятка на пересечении Десантников и Захарова, 10 минут назад прибыли службы», — сообщил очевидец в 20:18.



Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», компания сегодня испытывает сети на плотность и прочность в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.

