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    Nintendo закрывает российскую версию сайта

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    Разработчик игровых консолей Nintendo с 31 мая закрывает российскую версию сайта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме. Пользователи, у которых уже есть учетные записи, смогут повторно загружать контент, но новые создать уже не получится — указав при регистрации, что вы из России.

    Отмечается, что связанную с аккаунтами платежную информацию — данные банковских карт или аккаунтов PayPal — удалили из соображений безопасности.

    В марте компания заявила о временной остановке поставок продукции в Россию, объяснив это сбоями в логистике и невозможностью организовать способы оплаты.

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