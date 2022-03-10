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Nintendo и Sony приостанавливают поставки в Россию, закрывается PlayStation Store

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Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, приостанавливает поставки в Россию и работу PlayStation Store. Аналогичное решение принял японский производитель видеоигр компания Nintendo Co, передаёт 10 марта РИА Новости.

«Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — цитирует РИА сообщение телеканала CNBC.

Nintendo Co. заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и программное обеспечение, пишет издание Nikkei, в связи с «продолжающимися сбоями в логистике, а также невозможностью организовать способы оплаты».

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Комментарии (3)

Олег З
А это как понимать, сначала продавали свои приставки, продавали игры, подписку и т.д. а теперь взяли и закрыли доступ к этим играм, так может Сони пусть возвращает все уплаченные деньги своим клиентам в России. Совсем уже берега потеряли.
Редиcка
Только что получил письмо от Гугла о том, что пользователи в России не смогут ничего покупать на Google Play. Впрочем, они ссылаются не на желание уйти из России, а на проблемы с оплатой.
Инкогнито2021
Доброе утро! Уважаемое издание Вы раньше с новостей погоды день начинали!!
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