Nintendo и Sony приостанавливают поставки в Россию, закрывается PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, приостанавливает поставки в Россию и работу PlayStation Store. Аналогичное решение принял японский производитель видеоигр компания Nintendo Co, передаёт 10 марта РИА Новости.



«Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — цитирует РИА сообщение телеканала CNBC.



Nintendo Co. заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и программное обеспечение, пишет издание Nikkei, в связи с «продолжающимися сбоями в логистике, а также невозможностью организовать способы оплаты».

