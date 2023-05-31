Ответочка: Германия закрывает почти все российские генконсульства

Министерство иностранных дел Германии приняло решение о закрытии большинства российских консульств в ФРГ, сообщает ТАСС.



Как передает 31 мая информагентство со ссылкой на МИД ФРГ, до конца года должны быть закрыты четыре из пяти российских консульств в Германии. Это решение принято «в ответ на меры Москвы». Кроме того, власти ФРГ до ноября закроют и свои консульства в России — в частности в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.



Как сообщал ранее Associated Press со ссылкой на МИД Германии, в июне Россия начнет высылку немецких дипломатов, преподавателей и сотрудников немецких культурных учреждений. В Петербурге в связи с этим до осени прекратил экзамены и занятия Гёте-институт.

