Автомобилист пострадал при обстреле села в Белгородской области

Мужчина пострадал при обстреле окраины села Богун-Городок в Белгородской области. Об этом 31 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один из снарядов попал на участок дороги, осколки зацепили автомобиль и водителя, написал глава региона в своем телеграм-канале. Проезжавшие мимо люди доставили пострадавшего в больницу — его госпитализировали в травматологию в среднем состоянии с раной предплечья.
Ранее Гладков рассказал, что при обстреле города Шебекино пострадали четыре человека, один в тяжелом состоянии. Из Шебекинского и Грайворонского округов будут вывозить детей.
Накануне также губернатор заявил, что один человек погиб и двое были ранены при обстреле пункта временного размещения жителей Шебекинского округа.