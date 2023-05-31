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    Автомобилист пострадал при обстреле села в Белгородской области

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    Мужчина пострадал при обстреле окраины села Богун-Городок в Белгородской области. Об этом 31 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Один из снарядов попал на участок дороги, осколки зацепили автомобиль и водителя, написал глава региона в своем телеграм-канале. Проезжавшие мимо люди доставили пострадавшего в больницу — его госпитализировали в травматологию в среднем состоянии с раной предплечья.

    Ранее Гладков рассказал, что при обстреле города Шебекино пострадали четыре человека, один в тяжелом состоянии. Из Шебекинского и Грайворонского округов будут вывозить детей.

    Накануне также губернатор заявил, что один человек погиб и двое были ранены при обстреле пункта временного размещения жителей Шебекинского округа.

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