Автомобилист пострадал при обстреле села в Белгородской области

Мужчина пострадал при обстреле окраины села Богун-Городок в Белгородской области. Об этом 31 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Один из снарядов попал на участок дороги, осколки зацепили автомобиль и водителя, написал глава региона в своем телеграм-канале. Проезжавшие мимо люди доставили пострадавшего в больницу — его госпитализировали в травматологию в среднем состоянии с раной предплечья.

Ранее Гладков рассказал, что при обстреле города Шебекино пострадали четыре человека, один в тяжелом состоянии. Из Шебекинского и Грайворонского округов будут вывозить детей.