Отец пытался встать на пути польских пограничников. Появилось видео прорыва российской семьи в Белоруссию

Многодетный отец пытался затормозить польских пограничников, пока его жена с детьми бежала из Евросоюза в Белоруссию. Видео побега российской семьи опубликовал пограничный комитет Белоруссии 31 мая.
Официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
На кадрах запечатлен BMW, выезжающий из польского пункта пропуска «Тересполь». Преодолев польские инженерные заграждения, автомобиль остановился перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг. Из машины вышла женщина с тремя детьми, они бросились бежать в сторону Белоруссии. Отец остался на месте, чтобы помешать её преследователям. Мужчина задержан на территории Польши.
Женщина и дети переданы представителям Генерального консульства РФ. Семья проживала в Швеции. У родителей было российское гражданство, у детей — шведское. По словам матери, шведские власти предприняли попытку изъять детей в приемную семью, но суд встал на сторону родителей. Несмотря на это, россияне приняли решение вернуться в родную страну. На польской границе у родителей возникло подозрение, что детей не намерены выпускать из Евросоюза, поэтому они решили действовать незаконно и прорываться силой. Мать позже рассказала, что семья стремится вернуться домой в Чечню.