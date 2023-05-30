Российская семья протаранила шлагбаум, прорываясь из Польши в Белоруссию

Российская семья с детьми протаранила шлагбаум на погранпереходе в Тересполе. Женщина с тремя детьми пересекла границу, мужчина арестован. Об этом 30 мая сообщает польское радио RMF24.
Утром во вторник к пограничникам подъехал BMW со шведскими номерами. Внутри находились двое взрослых россиян — мужчина и женщина. С ними еще был ребенок с российскими документами и двое детей со шведскими.
Когда пограничник забрал паспорта и документы для досмотра, автомобиль помчался в белорусском направлении. Иномарка протаранила барьер и проехала через развернутые шиповые полосы — BMW остановился посреди пограничного моста.
По данным польского СМИ, женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и оказаться в Белоруссии, а мужчину задержали.
«Он будет нести ответственность за попытку пересечения границы силой и причиненный ущерб. <…> Двоим детям, которых везет российская пара, запрещено покидать Швецию», — говорится в публикации RMF24.