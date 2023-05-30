Российская семья протаранила шлагбаум, прорываясь из Польши в Белоруссию

Российская семья с детьми протаранила шлагбаум на погранпереходе в Тересполе. Женщина с тремя детьми пересекла границу, мужчина арестован. Об этом 30 мая сообщает польское радио RMF24.





Утром во вторник к пограничникам подъехал BMW со шведскими номерами. Внутри находились двое взрослых россиян — мужчина и женщина. С ними еще был ребенок с российскими документами и двое детей со шведскими.

Когда пограничник забрал паспорта и документы для досмотра, автомобиль помчался в белорусском направлении. Иномарка протаранила барьер и проехала через развернутые шиповые полосы — BMW остановился посреди пограничного моста.