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    Российская семья протаранила шлагбаум, прорываясь из Польши в Белоруссию

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    Российская семья с детьми протаранила шлагбаум на погранпереходе в Тересполе. Женщина с тремя детьми пересекла границу, мужчина арестован. Об этом 30 мая сообщает польское радио RMF24.


    Утром во вторник к пограничникам подъехал BMW со шведскими номерами. Внутри находились двое взрослых россиян — мужчина и женщина. С ними еще был ребенок с российскими документами и двое детей со шведскими.

    Когда пограничник забрал паспорта и документы для досмотра, автомобиль помчался в белорусском направлении. Иномарка протаранила барьер и проехала через развернутые шиповые полосы — BMW остановился посреди пограничного моста.

    По данным польского СМИ, женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и оказаться в Белоруссии, а мужчину задержали.

    «Он будет нести ответственность за попытку пересечения границы силой и причиненный ущерб. <…> Двоим детям, которых везет российская пара, запрещено покидать Швецию», — говорится в публикации RMF24.

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    ПольшаШвецияПограничная зона
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