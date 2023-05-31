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    32 человека, включая 21 ребенка. Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло

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    Количество пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 32 — включая 21 ребенка. Госпитализированы не все пострадавшие, сообщает 31 мая РИА Новости со ссылкой на источник.

    Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности смерть человека.

    Трибуна обрушилась вечером 30 мая на Гребном канале в Ростове-на-Дону во время футбольного матча на территории спортивной школы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что трибуну перевернул шквалистый ветер.

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