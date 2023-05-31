Самки опаснее, а выкручивать лучше с растительным маслом: мифы о клещах. Что из этого правда?

Сколько бы ни рассказывали, как защитить себя от укусов клещей и разнообразных болезней, которые они переносят, вокруг этих членистоногих всё равно ходит масса мифов. Сотрудники Роспотребнадзора устроили ликбез и рассказали, какие из них правдивы, а какие — вымысел.
Миф: «Только самки клещей заразны»
Похожие разговоры ходят о комарах. Не знаем, как в их случае, но у клещей, говорят в Роспотребнадзоре, каждый пол имеет отличия в питании. Самкам необходимо присасывание к жертве на длительный срок, до
— Именно поэтому самцы гораздо опаснее. Их ротовой аппарат слабее, чем у самок, после присасывания клещ может отпасть и остаться незамеченным для человека. И самки, и самцы могут быть переносчиками энцефалита или других инфекций, а выявить это возможно только в результате исследования, — гласит правдивый ответ.
Миф: «Клещевой энцефалит не такой уж страшный, похож на ОРВИ»
Вообще энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.
Бывают разные формы заболевания — от самой легкой (без признаков поражения центральной нервной системы) до тяжелого энцефалита, когда идет поражение мозговых оболочек, белого и серого вещества головного мозга.
В зависимости от поражения клиника может быть разной: потеря сознания, неполные и полные параличи конечностей, когда человек обездвижен и ему требуется реанимационная помощь.
Предположить, какая форма клещевого энцефалита проявится у пострадавшего, невозможно. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма человека, его иммунитета, а также от того, был он привит или нет.
Последствия клещевого энцефалита: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Миф: «Если залить присосавшегося клеща растительным маслом, тот вылезет сам»
Этот миф может сильно навредить.
Ни в коем случае нельзя капать на клеща маслом, спиртом, а также прижигать его, чтобы у него нарушилось дыхание и он самостоятельно отпал.
В этом случае велика вероятность, что он активнее начнет углубляться в кожу и выделять слюну, которая, вполне вероятно, содержит огромное количество болезнетворных микроорганизмов. В результате вы получите дополнительную дозу тех же боррелий или вирусов.
Поэтому не надо ничем смазывать клеща. Подцепили, прокрутили и без паники вытащили.
Затем посадили его в баночку со смоченным ватным диском и отвезли в лабораторию на анализ.
Рану нужно обработать йодом или спиртом, а руки тщательно вымыть с мылом.
Миф: «Применение репеллентов — гарантия защиты от укусов клещей»
Этот способ защиты не дает 100% гарантии, но риск присасывания клеща существенно снизить можно. Отметим, что клещи не насекомые — средства защиты от комаров и мошек в этом случае не работают.
Помните, что репелленты нельзя наносить на кожу.
Миф: «Клещи живут в лесу и спускаются на своих жертв с деревьев»
Это не совсем так.
Существует множество разновидностей клещей. Есть подвиды, которые можно встретить, не выезжая на природу или дачу, а в городском сквере или даже на газоне во дворе. Клещи могут оказаться и в центре города, если их на себе принесут собаки или птицы.
Клещи не живут на деревьях, а обитают в высокой траве и кустарниках. Они поднимаются по растениям (чаще на высоту
Миф: «Меня сто раз клещи кусали, и ничего от этого не было»
Вероятно, все эти 100 клещей не содержали возбудителей, с которыми не смог справиться ваш организм. Клещ-переносчик энцефалита или боррелиоза — это вопрос случая. По внешним признакам невозможно определить, заражен ли он какой-то инфекцией или нет. Поэтому не стоит рисковать здоровьем.