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    Самки опаснее, а выкручивать лучше с растительным маслом: мифы о клещах. Что из этого правда?

    Самки опаснее, а выкручивать лучше с растительным маслом: мифы о клещах. Что из этого правда?

    Специалисты опровергли самые популярные мнения о мелких и опасных членистоногих

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    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    Сколько бы ни рассказывали, как защитить себя от укусов клещей и разнообразных болезней, которые они переносят, вокруг этих членистоногих всё равно ходит масса мифов. Сотрудники Роспотребнадзора устроили ликбез и рассказали, какие из них правдивы, а какие — вымысел.

    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
    1

    Миф: «Только самки клещей заразны»

    Похожие разговоры ходят о комарах. Не знаем, как в их случае, но у клещей, говорят в Роспотребнадзоре, каждый пол имеет отличия в питании. Самкам необходимо присасывание к жертве на длительный срок, до 3–4 суток, а самцам достаточно и получаса.

    — Именно поэтому самцы гораздо опаснее. Их ротовой аппарат слабее, чем у самок, после присасывания клещ может отпасть и остаться незамеченным для человека. И самки, и самцы могут быть переносчиками энцефалита или других инфекций, а выявить это возможно только в результате исследования, — гласит правдивый ответ.

    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    2

    Миф: «Клещевой энцефалит не такой уж страшный, похож на ОРВИ»

    Вообще энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

    Бывают разные формы заболевания — от самой легкой (без признаков поражения центральной нервной системы) до тяжелого энцефалита, когда идет поражение мозговых оболочек, белого и серого вещества головного мозга.

    В зависимости от поражения клиника может быть разной: потеря сознания, неполные и полные параличи конечностей, когда человек обездвижен и ему требуется реанимационная помощь.

    Предположить, какая форма клещевого энцефалита проявится у пострадавшего, невозможно. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма человека, его иммунитета, а также от того, был он привит или нет.

    Последствия клещевого энцефалита: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    3

     Миф: «Если залить присосавшегося клеща растительным маслом, тот вылезет сам»

    Этот миф может сильно навредить.

    Ни в коем случае нельзя капать на клеща маслом, спиртом, а также прижигать его, чтобы у него нарушилось дыхание и он самостоятельно отпал.

    В этом случае велика вероятность, что он активнее начнет углубляться в кожу и выделять слюну, которая, вполне вероятно, содержит огромное количество болезнетворных микроорганизмов. В результате вы получите дополнительную дозу тех же боррелий или вирусов.

    Поэтому не надо ничем смазывать клеща. Подцепили, прокрутили и без паники вытащили.

    Затем посадили его в баночку со смоченным ватным диском и отвезли в лабораторию на анализ.

    Рану нужно обработать йодом или спиртом, а руки тщательно вымыть с мылом.

    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    4

    Миф: «Применение репеллентов — гарантия защиты от укусов клещей»

    Этот способ защиты не дает 100% гарантии, но риск присасывания клеща существенно снизить можно. Отметим, что клещи не насекомые — средства защиты от комаров и мошек в этом случае не работают.

    Помните, что репелленты нельзя наносить на кожу.

    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    5

    Миф: «Клещи живут в лесу и спускаются на своих жертв с деревьев»

    Это не совсем так.

    Существует множество разновидностей клещей. Есть подвиды, которые можно встретить, не выезжая на природу или дачу, а в городском сквере или даже на газоне во дворе. Клещи могут оказаться и в центре города, если их на себе принесут собаки или птицы.

    Клещи не живут на деревьях, а обитают в высокой траве и кустарниках. Они поднимаются по растениям (чаще на высоту 1 м от земли) и там подстерегают свою жертву.

    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    6

    Миф: «Меня сто раз клещи кусали, и ничего от этого не было» 

    Вероятно, все эти 100 клещей не содержали возбудителей, с которыми не смог справиться ваш организм. Клещ-переносчик энцефалита или боррелиоза — это вопрос случая. По внешним признакам невозможно определить, заражен ли он какой-то инфекцией или нет. Поэтому не стоит рисковать здоровьем.

    Клещи - переносчики болезни Лайма
    Клещи - переносчики болезни ЛаймаФото: Артем Ленц / NGS24.RU
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