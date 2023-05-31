Самки опаснее, а выкручивать лучше с растительным маслом: мифы о клещах. Что из этого правда?

Вообще энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Бывают разные формы заболевания — от самой легкой (без признаков поражения центральной нервной системы) до тяжелого энцефалита, когда идет поражение мозговых оболочек, белого и серого вещества головного мозга.

В зависимости от поражения клиника может быть разной: потеря сознания, неполные и полные параличи конечностей, когда человек обездвижен и ему требуется реанимационная помощь.

Предположить, какая форма клещевого энцефалита проявится у пострадавшего, невозможно. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма человека, его иммунитета, а также от того, был он привит или нет.

Последствия клещевого энцефалита: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.