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    В Петербурге придумали, как ускорить строительство и реконструкцию 43 дорог. Надо авансировать подрядчиков до половины контракта

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    Правительство Петербурга намерено изменить порядок расходования бюджетных средств для дорожных контрактов этого года. Главный аргумент — быстрее построим.

    Проект постановления «Об особенностях исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году» опубликован 30 мая, он относится именно к комитету по развитию транспортной инфраструктуры и его подведам, среди которых главный заказчик на строительство и ремонт дорог — Дирекция транспортного строительства. Документ позволяет авансировать соответствующие контракты в диапазоне от 30 до 50% полной стоимости работ (но не более, чем вписано в бюджет). Если денег в адресной инвестиционной программе на текущий год не хватает для такого аванса, то остаток надо перечислить до 1 марта года следующего — причем подрядчик не должен подтверждать для этого поставку товара или услуг.

    В пояснительной записке говорится, что городской проект разработан вслед за мартовским постановлением федерального правительства, которое рекомендует регионам включать соответствующие авансы в контракты. «Повышение размера авансирования даст участникам закупки доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — подчеркивают чиновники в записке.

    Под действие проекта подпадает 27 уже заключенных и еще 16 — заключение которых планируется в текущем году.

    «С учетом общественного интереса к развитию дорожно-транспортной отрасли Санкт-Петербурга потенциальная реализация строительно-монтажных работ с опережение срока окажет положительный эффект на темпы социально-экономического развития города, — пишут разработчики. — Так, по объекту «Строительство Южной широтной магистрали. Этап 1» сокращение срока строительства на 1 год приведет к ориентировочной экономии в размере 130 млн руб».

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    Санкт-ПетербургДорожные контракты
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