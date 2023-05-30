В Петербурге придумали, как ускорить строительство и реконструкцию 43 дорог. Надо авансировать подрядчиков до половины контракта

Проект постановления «Об особенностях исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году» опубликован 30 мая, он относится именно к комитету по развитию транспортной инфраструктуры и его подведам, среди которых главный заказчик на строительство и ремонт дорог — Дирекция транспортного строительства. Документ позволяет авансировать соответствующие контракты в диапазоне от 30 до 50% полной стоимости работ (но не более, чем вписано в бюджет). Если денег в адресной инвестиционной программе на текущий год не хватает для такого аванса, то остаток надо перечислить до 1 марта года следующего — причем подрядчик не должен подтверждать для этого поставку товара или услуг.

Правительство Петербурга намерено изменить порядок расходования бюджетных средств для дорожных контрактов этого года. Главный аргумент — быстрее построим.

В пояснительной записке говорится, что городской проект разработан вслед за мартовским постановлением федерального правительства, которое рекомендует регионам включать соответствующие авансы в контракты. «Повышение размера авансирования даст участникам закупки доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — подчеркивают чиновники в записке.

Под действие проекта подпадает 27 уже заключенных и еще 16 — заключение которых планируется в текущем году.