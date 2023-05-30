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    Лисята подрастают в Нижне-Свирском заповеднике. Скоро они станут охотниками

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    Лисятам в Нижне-Свирском заповеднике уже около месяца. Они уже переходят на взрослую пищу, а скоро научатся добывать ее самостоятельно.

    Фотографии лисьего семейства 30 мая публикует пресс-служба заповедника. На кадрах видны трое детенышей, которые сидят в траве, и, видимо, их мама. Она переселила малышей из выводковой норы в поле — там полно грызунов, и до осени лисята будут учиться охотиться. Ловить они будут не только мышей, но и лягушек, ящериц и насекомых.

    Однако, если лиса решит, что во временной норе станет опасно, семья вернется в надежное родное убежище, спрятанное в лесных зарослях.

    Встречаются лисы не только в заповеднике в окрестностях Петербурга, но и в самом городе. На днях одну заметили в Шуваловском парке — она гуляла и не особенно интересовалась людьми.

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