Лисята подрастают в Нижне-Свирском заповеднике. Скоро они станут охотниками

Лисятам в Нижне-Свирском заповеднике уже около месяца. Они уже переходят на взрослую пищу, а скоро научатся добывать ее самостоятельно.
Фотографии лисьего семейства 30 мая публикует пресс-служба заповедника. На кадрах видны трое детенышей, которые сидят в траве, и, видимо, их мама. Она переселила малышей из выводковой норы в поле — там полно грызунов, и до осени лисята будут учиться охотиться. Ловить они будут не только мышей, но и лягушек, ящериц и насекомых.
Однако, если лиса решит, что во временной норе станет опасно, семья вернется в надежное родное убежище, спрятанное в лесных зарослях.
Встречаются лисы не только в заповеднике в окрестностях Петербурга, но и в самом городе. На днях одну заметили в Шуваловском парке — она гуляла и не особенно интересовалась людьми.