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    Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук. Им вменяют оправдание терроризма

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    25 комментариев

    Заключение под стражей сценариста Светланы Петрийчук признано законным. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    «Сценарист спектакля «Финист Ясный Сокол» остаётся под стражей», — сказано в публикации.

    Мосгорсуд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Светланы Петрийчук. Ее обвиняют по части 2 статьи 205 УК РФ (оправдание терроризма).

    Также, как уточняет ТАСС, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу драматурга Евгении Беркович.

    Обеим вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается, в том числе, на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе идеологию запрещённого в России ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма.

    Постановка «Финист Ясный Сокол» отмечена двумя высшими государственными театральными премиями «Золотая маска». Одна из них — за лучшую работу драматурга. Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин отметил, что спектакль высоко оценило не только театральное сообщество. Судье он зачитал релиз Томского УФСИН от 2019 года, в котором руководство воспитательной колонии №2 нахваливает молодого драматурга и пьесу, которая «произвела сильное эмоциональное впечатление».

    В ней рассказывается о девушках, которые через соцсети ищут счастья, а знакомятся с вербовщиками террористических организаций. История хорошо знакома адвокату Сергею Бадамшину. Он защищал интересы студентки Варвары Карауловой, задержанной при попытке сбежать в Сирию.

    Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».

    *ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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    Евгения БерковичСветлана ПетрийчукОправдание терроризма
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    Комментарии 25

    Гость30 Мая 2023 в 15:49
    № 2.
    +0−0
    Гость30 Мая 2023 в 15:23
    Мракобесие нарастает.
    +3−1
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