Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук. Им вменяют оправдание терроризма

Также, как уточняет ТАСС, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу драматурга Евгении Беркович.

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Светланы Петрийчук. Ее обвиняют по части 2 статьи 205 УК РФ (оправдание терроризма).

Заключение под стражей сценариста Светланы Петрийчук признано законным. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Обеим вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается, в том числе, на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе идеологию запрещённого в России ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма.

Постановка «Финист Ясный Сокол» отмечена двумя высшими государственными театральными премиями «Золотая маска». Одна из них — за лучшую работу драматурга. Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин отметил, что спектакль высоко оценило не только театральное сообщество. Судье он зачитал релиз Томского УФСИН от 2019 года, в котором руководство воспитательной колонии №2 нахваливает молодого драматурга и пьесу, которая «произвела сильное эмоциональное впечатление».

В ней рассказывается о девушках, которые через соцсети ищут счастья, а знакомятся с вербовщиками террористических организаций. История хорошо знакома адвокату Сергею Бадамшину. Он защищал интересы студентки Варвары Карауловой, задержанной при попытке сбежать в Сирию.



Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».



*ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.