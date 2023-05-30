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    Облако рождается на земле и живёт совсем мало. Необычный ракурс от Лахта Центра

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    Видео, снятое с Лахта Центра, демонстрирует один из крупных водоёмов Петербурга. Ракурс необычный. На этот раз камера смотрит не на Финский залив (как во многих предыдущих роликах), а в противоположную сторону — на север.

    Полюбуйтесь, как над Лахтинским разливом собирается рассветный туман. Он как будто стекает из Юнтоловки и Каменки в озеро, его движения похожи на танец. Времени у него мало: когда солнце поднимается высоко и прогревает воздух, туман пропадает.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    В эти дни в Петербурге прохладно, но солнечно, при этом возможны кратковременные дожди. Завтра ожидается сильный ветер.

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