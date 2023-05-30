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    Порывистый ветер, облачность и короткие дожди — в Петербурге «осень» в конце весны

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    В Петербурге 30 мая холодно и ветрено. Заметного потепления в ближайшие дни ждать не стоит.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 30 мая в городе местами кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9, днем составит 14–16 градусов.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, что вместе с порывистым северным ветром ограничит дневной прогрев. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра — на градус теплее и опять возможны кратковременные дожди с порывистым ветром. 1 июня — прохладнее, всего 13–15 градусов.

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