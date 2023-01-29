Что это так светит? Лахта Центр показал ставший непривычным небесный портал

С начала 2023 года в Петербурге было всего два солнечных дня. Один из них запечатлели камеры Лахта Центра.



«Февраль, на тебя вся надежда», – гласит подпись к видео, опубликованному в телеграм-канале самого северного небоскреба мира. Отмечается, что запись была сделана во второй солнечный день года, 21 января.