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    Что это так светит? Лахта Центр показал ставший непривычным небесный портал

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    Лахта Центр

    С начала 2023 года в Петербурге было всего два солнечных дня. Один из них запечатлели камеры Лахта Центра.

    «Февраль, на тебя вся надежда», – гласит подпись к видео, опубликованному в телеграм-канале самого северного небоскреба мира. Отмечается, что запись была сделана во второй солнечный день года, 21 января.

    В 2022-ом солнце баловало Петербург – ярких дней было рекордно много.

    Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, за прошлый год солнце светило аж 1 721 час. Чуть больше было только в 2006 году. При этом в 2022 году в городе было всего 223 солнечных дня.

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