Что это так светит? Лахта Центр показал ставший непривычным небесный портал

Лахта Центр
С начала 2023 года в Петербурге было всего два солнечных дня. Один из них запечатлели камеры Лахта Центра.
«Февраль, на тебя вся надежда», – гласит подпись к видео, опубликованному в телеграм-канале самого северного небоскреба мира. Отмечается, что запись была сделана во второй солнечный день года, 21 января.
В 2022-ом солнце баловало Петербург – ярких дней было рекордно много.
Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, за прошлый год солнце светило аж 1 721 час. Чуть больше было только в 2006 году. При этом в 2022 году в городе было всего 223 солнечных дня.