В Евросоюзе заявили, что не располагают подробностями атаки беспилотников в Москве

Евросоюз не располагает подробностями атаки БПЛА в Москве. Об этом на брифинге в Брюсселе 30 мая заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



«Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Напомним, утром в Москве и Подмосковье зафиксировали атаку беспилотников. В Минобороны России заявили, что за этим стоит Украина. Из нескольких подъездов в двух домах столицы в целях безопасности эвакуировали жильцов. Также известно, что два человека обратились к медикам. Им оказали помощь на месте.

