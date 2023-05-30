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    В Евросоюзе заявили, что не располагают подробностями атаки беспилотников в Москве

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    Евросоюз не располагает подробностями атаки БПЛА в Москве. Об этом на брифинге в Брюсселе 30 мая заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Напомним, утром в Москве и Подмосковье зафиксировали атаку беспилотников. В Минобороны России заявили, что за этим стоит Украина. Из нескольких подъездов в двух домах столицы в целях безопасности эвакуировали жильцов. Также известно, что два человека обратились к медикам. Им оказали помощь на месте.

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