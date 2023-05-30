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    Собянин: Эвакуированные москвичи начали возвращаться в свои дома

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    6 комментариев

    Жителей Москвы, которых утром 30 мая эвакуировали из-за налета беспилотников, начали пускать обратно в дома. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома», — заявил Сергей Собянин.

    По его словам, сначала в квартиры вернутся жители поврежденного дома на Ленинском проспекте. Специалисты экстренных служб убедились в безопасности поврежденных зданий. Также глава Москвы поручил специалистам как можно скорее устранить «незначительные повреждения» на жилых домах.

    Утром 30 мая в Москве и Подмосковье была зафиксирована атака беспилотников. В Минобороны России сообщили, что в городе сбили восемь БПЛА самолетного типа.

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    Комментарии 6

    Гость30 Мая 2023 в 12:05
    А нас то за ШТО,за СВО.
    +7−1
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