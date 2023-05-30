8 беспилотников, взрывы и пострадавшие. Первая массовая атака дронов на Москву: онлайн-трансляция

Беспилотники этим утром атаковали Москву и Подмосковье. Ранним утром взрыв произошел в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Что известно об утренних атаках, рассказываем в этой онлайн-трансляции.
В Минобороны заявили, что за атакой восьми БПЛА на Москву стоит Украина. И назвали произошедшее террористической атакой.
— В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, — заявили в Минобороны РФ. — Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «
Киев ударил по Москве восемью беспилотниками, все они сбиты — Минобороны РФ.
Очевидцы сняли много эмоциональных видео, на которых запечатлели, как беспилотники врезаются в дома и падают, сбитые, в жилых кварталах.
Мы собрали в одном материале главные видео от очевидцев, на которых показаны летящие беспилотники, работа ПВО и последствия атаки.
В Следственном комитете начали расследование фактов падения беспилотников.
— В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве, — говорится в сообщении ведомства. — Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
После утренних событий цены на такси в Москве подскочили в два раза.
— Из-за атаки БПЛА и перекрытия ряда улиц в Москве, видимо, взлетели цены на такси, — сообщает читатель MSK1.RU. —
В общей сложности в Москве и Подмосковье этим утром сбили более десяти беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник. Их обломки силовики сейчас направили на экспертизу — исследовать конструктивные особенности устройств. По данным РБК, часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны».
SHOT сообщает, что в атаке на Москву и Подмосковье было задействовано 32 беспилотника.
Движение по улице Удальцова восстановлено, сообщает дептранс Москвы.
После атаки беспилотников в московском МЧС объявили команду «Сбор» с привлечением всего личного состава и ввод резервной техники.
Один из беспилотников залетел в квартиру на Профсоюзной улице. По предварительным данным, никто не пострадал.
Источник Shot рассказал, что один из типов беспилотников, атаковавших Москву, — это ударный дрон
Сергей Собянин сообщал, что два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников.
— По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте, — написал Собянин у себя в телеграм-канале. — Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
Для столичной полиции объявлен план «Тайфун», сообщает Telegram-канал Shot. Он значит сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.
Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин заявил, что для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка».
— Такие же, как при атаке на Краснодар
Депутат Госдумы Максим Иванов назвал утреннюю атаку беспилотников «новой реальностью».
— Утреннее нападение на Москву — самое серьезное с тех времен, как немецко-фашистский захватчик в
По информации СМИ, один из трех беспилотников, которые врезались в жилые дома, нес взрывные устройства. Они не сдетонировали.
Очевидцы рассказали об ударе беспилотника на Ленинском проспекте. Жители дома говорят, что возле обломков видели емкость с керосином.
— Звук как будто едет мотоцикл, два хлопка, запах керосина, — рассказывает местная жительница.
SHOT / T.me
Аэропорты Москвы работают в штатном режиме.
Около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источников канала, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.
Что известно о взрыве беспилотников в Москве:
▪️ утром жители нескольких районов слышали звуки взрывов — это была работа ПВО;
▪️ на подлете к городу были сбиты несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья;
▪️ в двух домах, которые пострадали от ударов, эвакуируют жителей. Они вернутся после всех работ экстренных служб;
▪️ по данным Mash, в одну из квартир залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами, специалисты разминируют его.
О беспилотниках и звуках взрывов с раннего утра сообщают жители Москвы, Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Минимум три БПЛА попали в жилые дома.
В Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, сообщает Mash. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.
Очевидцы публикуют кадры уничтожения беспилотников, которые атакуют Москву и область.
Mash / T.me
Рядом с местом атаки беспилотников на Ленинском проспекте перекрыли движение.
— Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова, — уточнили в столичном дептрансе.
Несколько кадров последствий атаки БПЛА в Новой Москве и Подмосковье.
Атаку беспилотников официально прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
— Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают, — заявил Воробьев.
Атаку дронов по Москве и Подмосковью подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию, — написал Собянин у себя в телеграм-канале. — В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.