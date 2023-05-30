8 беспилотников, взрывы и пострадавшие. Первая массовая атака дронов на Москву: онлайн-трансляция

Беспилотники этим утром атаковали Москву и Подмосковье. Ранним утром взрыв произошел в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА.





Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Что известно об утренних атаках, рассказываем в этой онлайн-трансляции.