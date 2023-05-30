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    8 беспилотников, взрывы и пострадавшие. Первая массовая атака дронов на Москву: онлайн-трансляция

    В нескольких домах эвакуируют жильцов

    68
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    Беспилотники этим утром атаковали Москву и Подмосковье. Ранним утром взрыв произошел в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА.


    Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Что известно об утренних атаках, рассказываем в этой онлайн-трансляции.

    Если вы стали очевидцем атаки беспилотников, сообщите об этом нам.

    Телефон редакции

    +7 982 630 3102
    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    В Минобороны заявили, что за атакой восьми БПЛА на Москву стоит Украина. И назвали произошедшее террористической атакой.

    — В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, — заявили в Минобороны РФ. — Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Киев ударил по Москве восемью беспилотниками, все они сбиты — Минобороны РФ.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Очевидцы сняли много эмоциональных видео, на которых запечатлели, как беспилотники врезаются в дома и падают, сбитые, в жилых кварталах.

    Мы собрали в одном материале главные видео от очевидцев, на которых показаны летящие беспилотники, работа ПВО и последствия атаки.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    В Следственном комитете начали расследование фактов падения беспилотников.

    — В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве, — говорится в сообщении ведомства. — Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    После утренних событий цены на такси в Москве подскочили в два раза.

    — Из-за атаки БПЛА и перекрытия ряда улиц в Москве, видимо, взлетели цены на такси, — сообщает читатель MSK1.RU. — 20-минутная поездка стоит сейчас почти 850 рублей, а обычно — около 400.

    Фото: читатель MSK1.RU
    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    В общей сложности в Москве и Подмосковье этим утром сбили более десяти беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник. Их обломки силовики сейчас направили на экспертизу — исследовать конструктивные особенности устройств. По данным РБК, часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны».

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    SHOT сообщает, что в атаке на Москву и Подмосковье было задействовано 32 беспилотника.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Движение по улице Удальцова восстановлено, сообщает дептранс Москвы.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    После атаки беспилотников в московском МЧС объявили команду «Сбор» с привлечением всего личного состава и ввод резервной техники.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Один из беспилотников залетел в квартиру на Профсоюзной улице. По предварительным данным, никто не пострадал.

    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Источник Shot рассказал, что один из типов беспилотников, атаковавших Москву, — это ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает «Укрджет». Он поднимает порядка 15–20 килограммов (это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7) и способен пролетать до 800 километров.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Сергей Собянин сообщал, что два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников.

    — По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте, — написал Собянин у себя в телеграм-канале. — Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Для столичной полиции объявлен план «Тайфун», сообщает Telegram-канал Shot. Он значит сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин заявил, что для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка».

    — Такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая, — написал Рогозин у себя в телеграм-канале. — Силовая установка — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла — не менее 4 метров и теоретическая дальность — от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $ 30–200 тысяч каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Депутат Госдумы Максим Иванов назвал утреннюю атаку беспилотников «новой реальностью».

    — Утреннее нападение на Москву — самое серьезное с тех времен, как немецко-фашистский захватчик в 41-м году топтал нашу землю на подступах к столице, — написал Иванов у себя в телеграм-канале. — Новая реальность. Реальность, которая должна открыть глаза тем оставшимся наивным гражданам, кто считает, что в этой глобальной, мировой истории он сможет отсидеться, переждать. Никто не отсидится. Ни сбоку, ни снизу, ни тем более сверху.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    По информации СМИ, один из трех беспилотников, которые врезались в жилые дома, нес взрывные устройства. Они не сдетонировали.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Очевидцы рассказали об ударе беспилотника на Ленинском проспекте. Жители дома говорят, что возле обломков видели емкость с керосином.

    — Звук как будто едет мотоцикл, два хлопка, запах керосина, — рассказывает местная жительница.

    SHOT / T.me

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источников канала, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Если вы стали очевидцем атаки беспилотников, сообщите об этом нам.

    Телефон редакции

    +7 982 630 3102
    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Что известно о взрыве беспилотников в Москве:

    ▪️ утром жители нескольких районов слышали звуки взрывов — это была работа ПВО;

    ▪️ на подлете к городу были сбиты несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья;

    ▪️ в двух домах, которые пострадали от ударов, эвакуируют жителей. Они вернутся после всех работ экстренных служб;

    ▪️ по данным Mash, в одну из квартир залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами, специалисты разминируют его.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    О беспилотниках и звуках взрывов с раннего утра сообщают жители Москвы, Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Минимум три БПЛА попали в жилые дома.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    В Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, сообщает Mash. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Очевидцы публикуют кадры уничтожения беспилотников, которые атакуют Москву и область.

    Mash / T.me

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Рядом с местом атаки беспилотников на Ленинском проспекте перекрыли движение.

    — Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова, — уточнили в столичном дептрансе.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Несколько кадров последствий атаки БПЛА в Новой Москве и Подмосковье.

    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
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    Атаку беспилотников официально прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    — Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают, — заявил Воробьев.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    Атаку дронов по Москве и Подмосковью подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

    — На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию, — написал Собянин у себя в телеграм-канале. — В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

    Фото: читатель MSK1.RU
    SHOT / T.me
    SHOT / T.me
    Москва 24 / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва с огоньком / T.me
    Москва 24 / T.me

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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