На юго-западе Петербурга четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам около детской площадки

В Московском районе Петербурга несколько мужчин тренировали меткость стрельбой по банкам из пневматического оружия. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 мая.



Громкие звуки услышала местная жительница накануне вечером на Ленинском проспекте, 168. Она и обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что «стрельбище» организовали около детской площадки, в парковой зоне. Подозреваемые в преступлении — 53-летний портовый рабочий, 48-летний водитель такси, а также 47-летний и 43-летний безработные мужчины. Пострадавших в результате происшествия нет.

