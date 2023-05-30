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    На юго-западе Петербурга четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам около детской площадки

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    В Московском районе Петербурга несколько мужчин тренировали меткость стрельбой по банкам из пневматического оружия. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 мая.

    Громкие звуки услышала местная жительница накануне вечером на Ленинском проспекте, 168. Она и обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что «стрельбище» организовали около детской площадки, в парковой зоне. Подозреваемые в преступлении — 53-летний портовый рабочий, 48-летний водитель такси, а также 47-летний и 43-летний безработные мужчины. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Всю компанию доставили в отдел, в отношении их составлены административные протоколы по первой части 20.1 статьи КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). У двоих приятелей изъяли пневматические ружье и пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    У одного из владельцев оружия за спиной богатое криминальное прошлое. На его счету — кража и разбой. Известно, что в конце прошлого года он также показывал пистолет несовершеннолетним и выстрелил в направлении одного из них.

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