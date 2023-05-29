ЕС сожалеет, и Грузия теперь в курсе. Посол Евросоюза в Тбилиси осудил прямое авиасообщение с Россией

«Мне поручили донести позицию Евросоюза до грузинских властей. Позиция ЕС согласована столицами 27 государств-членов в Брюсселе. Меня сопровождали все послы стран-членов ЕС, представленные в Тбилиси. Мы передали вице-премьеру, что сожалеем о решении грузинского правительства принять прямые рейсы с Россией», — заявил Герчинский после встречи.

Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский выразил министру экономики Грузии Левану Давиташвили сожаление о возобновлении прямых авиарейсов с Россией, сообщает 29 мая РИА Новости.

По словам посла, Давиташвили ответил, что правительство Грузии следит за тем, чтобы не использовались попавшие под антироссийские санкции самолеты.

Напомним, президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Тбилиси.