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    ЕС сожалеет, и Грузия теперь в курсе. Посол Евросоюза в Тбилиси осудил прямое авиасообщение с Россией

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    Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский выразил министру экономики Грузии Левану Давиташвили сожаление о возобновлении прямых авиарейсов с Россией, сообщает 29 мая РИА Новости.

    «Мне поручили донести позицию Евросоюза до грузинских властей. Позиция ЕС согласована столицами 27 государств-членов в Брюсселе. Меня сопровождали все послы стран-членов ЕС, представленные в Тбилиси. Мы передали вице-премьеру, что сожалеем о решении грузинского правительства принять прямые рейсы с Россией», — заявил Герчинский после встречи.

    По словам посла, Давиташвили ответил, что правительство Грузии следит за тем, чтобы не использовались попавшие под антироссийские санкции самолеты.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Тбилиси.

    20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways за полеты в Россию и «попытку воспользоваться новой реальностью». В ответ авиаперевозчик заявил, что не пустит Зурабишвили на борт своих лайнеров.

    25 мая стало известно, что с 15 июня россияне смогут летать транзитными рейсами через Тбилиси в Париж, Милан, Вену, Ларнаку и Салоники. Как убедилась «Фонтанка», некоторые рейсы были доступны намного раньше объявленной даты. Так, за 48 тысяч рублей можно было улететь в Вену. В Париж — примерно за 60 тысяч рублей. Помимо этого открыта продажа билетов в Нидерланды, Армению и Израиль.

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    ГрузияЕвросоюзРоссияАвиасообщение с Грузией
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