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    От Янтарной комнаты к саду-трансформеру: Беглов рассказал, что дарили Петербургу на юбилеи

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    Губернатор Александр Беглов в традиционном радиообращении напомнил о традиции властей дарить Петербургу подарки ко Дню основания города и напомнил про бум проектов к 300-летию.

    «Преподносить подарки ко дню его основания — традиция, заложенная императором Александром I. К столетию города он открыл Мариинскую больницу. К 200-летию было построено Нахимовское училище. Благодаря президенту России наш город получил знаменательные подарки на 300-летний юбилей. Глава государства возродил Константиновский дворец в Стрельне, была воссоздана Янтарная комната в Царском Селе, открыт Ладожский вокзал, начато строительство КАД», — рассказал Беглов на «Радио России» 29 мая.

    Говоря про минувший 320-й день рождения, градоначальник рассказал: «Кроме сада-трансформера на Синем мосту мы также приготовили городу еще несколько подарков. <...> Завершили комплексное обновление нашей старшей Петровской набережной (её вместе с Троицким мостом открывали к 200-летию. — Прим. ред.). Новую подсветку получили сад вокруг домика Петра I, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности. Досрочно открыли новую дорожную развязку около Лахта-центра, подключили самый высокий небоскреб Европы к Приморскому шоссе и улице Савушкина».

    Как в минувшие выходные отметили 320-й день рождения Петербурга — читайте и смотрите в материале «Фонтанки».

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    ПетербургДень городаПодаркиАлександр Беглов
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