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    Как Петербург отмечает День города

    На Исаакиевской площади открыли липовый сад — посмотрите, как она преобразилась

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    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в день рождения города открыли сад на Исаакиевской площади напротив Мариинского дворца. Первыми его осмотрели спикер Заксобрания Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов.

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    Сад открылся на месте парковки Законодательного собрания. Деревья, в основном липы, их в саду 104, выставили в кадках на асфальт. Половина деревьев пострижены в виде куба, остальные — в виде шара.

    Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    По задумке властей, деревья и кустарники будут находиться в саду до сентября, а затем их пересадят вдоль набережных рек и каналов города.

    О том, как город празднует свое 320-летие, — в нашем онлайне.

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

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