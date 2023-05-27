На Исаакиевской площади открыли липовый сад — посмотрите, как она преобразилась

В Петербурге в день рождения города открыли сад на Исаакиевской площади напротив Мариинского дворца. Первыми его осмотрели спикер Заксобрания Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Сад открылся на месте парковки Законодательного собрания. Деревья, в основном липы, их в саду 104, выставили в кадках на асфальт. Половина деревьев пострижены в виде куба, остальные — в виде шара.
Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
По задумке властей, деревья и кустарники будут находиться в саду до сентября, а затем их пересадят вдоль набережных рек и каналов города.
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