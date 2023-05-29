Ремонт на Витебском в Шушарах на несколько дней изменит маршруты автобусов

Дорожный ремонт в Пушкинском районе Петербурга, собравший плотную пробку утром 29 мая, внесет временные изменения в трассы четырех автобусных маршрутов. Они пойдут в объезд 30 мая и в начале июня.



С 12:30 до 15:30 30 мая и с 8:00 3 июня до 8:00 4 июня в связи с ремонтом дороги в Шушарах, на съезде с Витебского проспекта на Московское шоссе в направлении Петербурга, будут изменены маршруты автобусов № 34, 186, 190 и 281, сообщает 29 мая пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Автобусы будут следовать: