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    Ремонт на Витебском в Шушарах на несколько дней изменит маршруты автобусов

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    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»
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    Дорожный ремонт в Пушкинском районе Петербурга, собравший плотную пробку утром 29 мая, внесет временные изменения в трассы четырех автобусных маршрутов. Они пойдут в объезд 30 мая и в начале июня.

    С 12:30 до 15:30 30 мая и с 8:00 3 июня до 8:00 4 июня в связи с ремонтом дороги в Шушарах, на съезде с Витебского проспекта на Московское шоссе в направлении Петербурга, будут изменены маршруты автобусов № 34, 186, 190 и 281, сообщает 29 мая пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Автобусы будут следовать:

    • №34 — от конечной остановки «Шушары, Старорусский проспект» по действующей трассе до Пушкинской улицы, далее по Витебскому и Дунайскому проспектам, улице Ленсовета, затем по действующей трассе до конечной остановки «Звездная улица» (обратно — по действующей трассе);
    • №186 и 190 — по действующим трассам без заезда на Московское шоссе к остановке «Шушары» (обратно — по действующим трассам);
    • №281 — от конечной остановки «Шушары, Старорусский проспект» по действующей трассе до Пушкинской улицы, далее по Витебскому и Дунайскому проспектам, улице Ленсовета, далее по действующей трассе до конечной остановки «Метро «Московские ворота» (обратно — по действующей трассе).
    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»
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    Этим утром пробка, по сообщениям читателей, растянулась от Пушкина по Петербургскому шоссе и по Витебскому проспекту от Петербургского шоссе до Московского.

    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»
    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

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