Держитесь, дачники едут. Утром трассы на въезде в Петербург встали, местами сложно из-за ремонта

Утром 29 мая по случайному совпадению образовались пробки на многих въездных магистралях на юге Петербурга. Притом что в целом загруженность дорог стала ниже — всего 5 баллов в час пик.



«Яндекс.Карты» в 8:59 «Яндекс.Карты» в 11:11 Поделиться Поделиться





Пробка длиной около 7 километров встала на Пулковском шоссе, один её хвост добрался до Волхонского шоссе, другой тянется по Петербургкому шоссе. Пользователи «Яндекс.Карт» отметили там ДТП около КАД. «Пробка жуть, такого не бывало, чтобы от Кокколевской всё стояло», — пишет читательница «Фонтанки» Таня.



«Петербургское шоссе стоит от Пушкина, и Витебский проспект стоит от перекрёстка с Петербургским шоссе. Такого ни разу не было за мои 48 лет», — делится читатель «Фонтанки» Денис. На Витебском шоссе, напомним, идёт дорожный ремонт. «Уже больше недели ремонтируют Витебский проспект перед выездом на Московское шоссе со стороны Пушкина. Сначала сняли асфальт, 5 дней без движений, теперь нагнали технику и перекрыли один ряд из двух. Пробка на 2 часа», — жалуется читатель Николай.



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Фото: читатель «Фонтанки» Денис Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Пробки и ДТП «Яндекс» зафиксировал также на Таллинском, Волхонском, Московском шоссе, Софийской улице. Отметим, что в дачный сезон многие петербуржцы возвращаются в город в понедельник утром, и пробки на въездных магистралях в это время суток не редкость.



При этом в самом городе с окончанием учебного года стало свободнее. Максимальная загруженность дорог утром составила 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла меньше, чем в другие майские будни. В топ-5 крупнейших пробок вошли четыре «южные»:

