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    Ау, как там насчет листьев? В Петербурге деревья забыли зазеленеть

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся по Петербургу с камерой и спешит заметить: о том, что лето на носу, некоторым деревьям и даже целым аллеям забыли рассказать. Ответственные чиновники проблем не видят.

    Судя по фото от 29 мая, в частности, проблемы с мотивацией у лип на Свердловской набережной: деревья стоят «обглоданные», на немногочисленных листьях прорехи.

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    Немногим лучше ситуация у Марсова поля. Сказать, что там деревья вообще не проснулись, язык не повернется. Но и конец мая мы представляли себе иначе.

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    Станция метро «Чернышевская» закрыта на реконструкцию, и надолго, но это не повод оставлять без листьев все окрестные аллеи. Выглядят они сейчас довольно депрессивно.

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    В то же время вокруг Михайловского замка постриженные деревья смотрятся вполне себе по-летнему.

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    Читатели при взгляде на голые ветви уже предположили какое-то массовое поражение деревьев в городе вредителями или грибком. Однако в комитете по благоустройству спокойны. В частности, посмотрев на фото со Свердловской набережной, там сообщили, что нынешнее положение вещей — это последствия формовочной обрезки. «После нее может быть задержка роспуска почек, — пояснили в пресс-службе. — В любом случае специалисты проводят наблюдения за этими посадками и готовы помочь деревьям, если возникнет такая необходимость». Вероятность какой-то «древесной» эпидемии там отмели. «Фонтанка» продолжит наблюдение за «задержавшимися» деревьями и сообщит читателям, правда ли они догонят своих коллег по распущенности.

    Добавим, в последние годы комблаг все активнее использует в летний период озеленение с помощью деревьев в кадках, которые потом пересаживают в грунт. В частности, в этом году таким образом декорировали яблонями Невский проспект и окрестности, а также создали так называемый регулярный липовый сад напротив Исаакиевского собора.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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