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    Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил и выборах в зоне военного положения

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории с военным положением. Документ 29 мая опубликован на портале правовой информации.

    Теперь выборы и референдумы могут проводиться на таких территориях — или на их частях — после консультации Центральной избирательной комиссии с ФСБ и Минобороны. Кроме того, уточняются меры, следующие за нарушения правил в зоне военного положения. За нарушение «запретов и ограничений, установленных указами президента», человека может ждать административное задержание на срок до 30 суток.

    Кроме того, граждан смогут принудительно перемещать с территорий, где действует военное положение.

    «Фонтанка» ранее подробно рассказывала о нововведениях.

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