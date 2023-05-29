Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил и выборах в зоне военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории с военным положением. Документ 29 мая опубликован на портале правовой информации.
Теперь выборы и референдумы могут проводиться на таких территориях — или на их частях — после консультации Центральной избирательной комиссии с ФСБ и Минобороны. Кроме того, уточняются меры, следующие за нарушения правил в зоне военного положения. За нарушение «запретов и ограничений, установленных указами президента», человека может ждать административное задержание на срок до 30 суток.
Кроме того, граждан смогут принудительно перемещать с территорий, где действует военное положение.
«Фонтанка» ранее подробно рассказывала о нововведениях.