Задержать или принудительно переселить. В Госдуму внесли поправки о нарушении правил в зоне военного положения

В Госдуму внесли поправки к закону «О военном положении», в которых говорится о мерах, следующих за нарушениями правил на определенных территориях. О подробностях 16 мая в своем телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно поправкам, если человек нарушит запреты и ограничения, установленные на территории с военным положением, его может ждать административный арест до 30 суток. Также предусмотрено «принудительное и контролируемое перемещение граждан на территории, на которых военное положение не введено».

