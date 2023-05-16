Задержать или принудительно переселить. В Госдуму внесли поправки о нарушении правил в зоне военного положения

В Госдуму внесли поправки к закону «О военном положении», в которых говорится о мерах, следующих за нарушениями правил на определенных территориях. О подробностях 16 мая в своем телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Согласно поправкам, если человек нарушит запреты и ограничения, установленные на территории с военным положением, его может ждать административный арест до 30 суток. Также предусмотрено «принудительное и контролируемое перемещение граждан на территории, на которых военное положение не введено».
Также предлагается уточнить, что на территориях с военным положением не проводятся референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления — только если такое решение не принято после консультаций с Минобороны и ФСБ.
Также Клишас отметил, что ранее в Госдуму внесли поправки, которые предусматривают возможность проведения выборов на таких территориях, а также «специальный порядок принятия решения о назначении выборов на территориях отдельных субъектов РФ».
О том, что еще хотят изменить в законах в регионах с военным положением, читайте в материале «Фонтанки».