Сжатые сроки выборов и принудительное переселение. Что хотят изменить в законах в регионах с военным положением?

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки, которые касаются выборов в регионах с введенным военным положением, и перемещения жителей на таких территориях. Впрочем, часть инициатив касается и всей территории России.
Сейчас военное положение введено на территории четырех регионов: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По действующему законодательству проводить выборы или референдумы в таких регионах нельзя. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что осенью 2023 года там должны пройти выборы. Чтобы устранить противоречие, глава комитета Думы по законодательству Павел Крашенинников предложил принять поправки в закон о военном положении.
Основные изменения, которые касаются регионов с введенным военным положением:
- возможность принудительно выселять граждан с территории, где введено военное положение;
- право губернатора направить в Центризбирком предложение о проведении выборов (не ранее, чем за 130 дней и не позже, чем за 90);
- обязанность ЦИК проконсультироваться с Минобороны и ФСБ в течение пяти дней со дня поступления предложения о выборах, а по итогам — принять решение о назначении или неназначении выборов;
- возможность сокращать сроки избирательных действий и устанавливать «иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения».
Часть предложений собираются распространить на всю территорию России:
- запрет на агитацию с помощью сайтов, заблокированных Роскомнадзором;
- запрет на присутствие при подсчете голосов журналистов, которые не оформлены по трудовому договору;
- возможность изготавливать списки избирателей в электронном виде;
- право всех регионов России создавать избирательные участки за пределами своего субъекта;
- возможность выделять из бюджетов региональных и муниципальных органов деньги «на оказание содействия в подготовке и проведении» федеральных выборов;
- право кандидатов распространять агитационные материалы, если их стоимость не превышает 2% от прожиточного минимума (по расчетам на 15 мая 2023 года, это 276 рублей за один агитматериал).