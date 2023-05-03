В Госдуму внесли поправки в закон о военном положении ради выборов в новых регионах

В Госдуму внесли поправки, которые предполагают корректировку конституционного закона о военном положении. Такие изменения нужны для проведения выборов в четырёх новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе главы комитета Думы по законодательству Павла Крашенинникова.



Согласно седьмой статье закона о военном положении, на территории, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что осенью 2023 года в них должны пройти выборы. Крашенинников предложил принять поправки, чтобы нивелировать противоречие и дать гражданам выразить свою политическую волю.