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    В Госдуму внесли поправки в закон о военном положении ради выборов в новых регионах

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    В Госдуму внесли поправки, которые предполагают корректировку конституционного закона о военном положении. Такие изменения нужны для проведения выборов в четырёх новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе главы комитета Думы по законодательству Павла Крашенинникова.

    Согласно седьмой статье закона о военном положении, на территории, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что осенью 2023 года в них должны пройти выборы. Крашенинников предложил принять поправки, чтобы нивелировать противоречие и дать гражданам выразить свою политическую волю.

    Владимир Путин 19 октября прошлого года объявил о введении военного положения в новых регионах России. При этом в других субъектах страны были введены различные «уровни реагирования», предполагающие в том числе возможность вводить ограничения на въезд и передвижение. Подробнее читайте в нашем материале.

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