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    Замдиректора «Ленэнерго» остался без прав после ДТП с ребенком у «Родео Драйва»

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    Горсуд Петербурга оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о сбитой велосипедистке. Заместитель директора «Ленэнерго» остается без водительского удостоверения на год.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», в суде 29 мая правонарушитель Артем Кравченко пытался оспорить решение суда первой инстанции, который на год лишил его водительских прав. Адвокат Кравченко настаивала, что виноват не только ее доверитель, но и велосипедистка, которая вообще не должна была находиться на парковке возле торгового центра «Родео Драйв». Защита просила изменить наказание «на любой штраф», но не лишать замдиректора прав — у него разъездной характер работы, и невозможность управлять автомобилем для него существенный минус.

    Сам Кравченко сообщил суду, что раскаивается, все осознал и признал вину. Впредь он будет осторожнее, перестанет рассчитывать только на себя и будет иметь в виду, что на дороге бывают нарушители.

    Представитель потерпевшей уверил судью, что ее вводят в заблуждение, и никакой вины до сих пор Кравченко не признавал. Более того, по словам представителя, Кравченко единожды позвонил на следующий день после аварии, проверить «жива-не жива», и больше никак не проявлялся. Нарушитель возразил — и звонил минимум дважды, и интересовался здоровьем девочки, когда обе стороны были у дознавателя. По его словам, ему сообщили, что с ребенком все в порядке и помощь не нужна. «Я готов помогать, хоть сейчас», — заверил суд нарушитель.

    Судья решила исход дела моментально — отказав в удовлетворении жалобы Кравченко.

    Суд лишил его прав на год в конце апреля 2023 года. Авария же произошла в прошлом июле на парковке «Родео Драйва». Кравченко врезался в велосипед на Т-образном перекрестке парковки. Девятилетняя девочка получила сотрясение мозга и неделю пролежала в больнице. Экспертиза признала, что ее здоровью был причинен легкий вред.

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