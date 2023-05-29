Замдиректора «Ленэнерго» остался без прав после ДТП с ребенком у «Родео Драйва»

Горсуд Петербурга оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о сбитой велосипедистке. Заместитель директора «Ленэнерго» остается без водительского удостоверения на год.



Как передает корреспондент «Фонтанки», в суде 29 мая правонарушитель Артем Кравченко пытался оспорить решение суда первой инстанции, который на год лишил его водительских прав. Адвокат Кравченко настаивала, что виноват не только ее доверитель, но и велосипедистка, которая вообще не должна была находиться на парковке возле торгового центра «Родео Драйв». Защита просила изменить наказание «на любой штраф», но не лишать замдиректора прав — у него разъездной характер работы, и невозможность управлять автомобилем для него существенный минус.

