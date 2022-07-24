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    Двое детей попали под колеса машин в Петербурге

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    Пятилетний мальчик попал под колёса «Хёндэ» в Петроградском районе Петербурга накануне вечером. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    ДТП произошло накануне в 16:55 у дома 66 на Каменноостровском проспекте. Маленький пешеход выскочил на проезжую часть, а 39-летний водитель не сумел вовремя его заметить, стало известно «Фонтанке» 24 июля.

    Мальчика отвезли во вторую детскую городскую больницу с сотрясением и черепно-мозговой травмой.

    Авария с участием ребёнка также произошла в Калининском районе города в субботу днём. У дома 1 по проспекту Культуры «Фольксваген» наехал на 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по парковке торгового центра «Родео драйв», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    За рулём машины был 35-летний водитель. В результате ДТП школьницу с черепно-мозговой травмой госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

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