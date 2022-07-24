Двое детей попали под колеса машин в Петербурге

Пятилетний мальчик попал под колёса «Хёндэ» в Петроградском районе Петербурга накануне вечером. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



ДТП произошло накануне в 16:55 у дома 66 на Каменноостровском проспекте. Маленький пешеход выскочил на проезжую часть, а 39-летний водитель не сумел вовремя его заметить, стало известно «Фонтанке» 24 июля.

Мальчика отвезли во вторую детскую городскую больницу с сотрясением и черепно-мозговой травмой.