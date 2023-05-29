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    Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра культуры признала вину

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    Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова признала вину по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, пишет 29 мая ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    «Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования», — сказано в деле.

    19 апреля решением Басманного суда Москвы Ярилову заключили под стражу до 16 июня. По части 3 статьи 285 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями») экс-чиновнице грозит до 10 лет колонии и запрет на определенные должности до 3 лет. В Минкульте отметили, что будут активно сотрудничать со следствием по делу Яриловой.

    Замминистра задержали по делу о хищении более 200 млн рублей в рамках проекта «Пушкинская карта» (проект, с помощью которого граждане от 14 до 22 лет могут оплачивать билеты в театры, музеи и концерты, лимит по карте — 5 тысяч рублей). По версии следствия, в 2022 году Илья Сафонов, Эмиль Гурбанов и Виктор Якубов обманули «Почту Банк» и Минкульт, выпустив фиктивные «Пушкинские карты». Подозреваемые продавали билеты на несуществующие мероприятия. Власти наложили арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей.

    Свою карьеру в Минкульте Ярилова начала в 2005 году, дослужившись до заместителя министра культуры РФ в 2018 году. В сентябре 2022 года была отстранена по собственному желанию. На ее контроле была деятельность региональной политики и образования, кино и цифровое развитие. «Самое ценное, что мы можем делать, — это делиться своим опытом», — приводится цитата Яриловой на сайте Минобрнауки.

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