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    Автобус с избирателями правящей партии Турции после голосования попал в ДТП, пострадавших — более 20

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    В ночь на 29 мая у города Сапанджа на западе Турции в ДТП попал автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития. Пострадали 22 человека. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Избиратели, прописанные в провинции Орду, но живущие в Стамбуле, ездили в воскресенье голосовать по месту прописки и возвращались домой. Около 4:30 в провинции Сакарья на шоссе, ведущем в Анталью, автобус врезался в попутную фуру. Водителя зажало в кабине, спасатели извлекли его с помощью специальных инструментов. Все пострадавшие госпитализированы.

    Напомним, 28 мая Эрдоган набрал 52 % голосов во втором туре выборов в Турции. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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    ДТПДТП в ТурцииТурцияВыборы в ТурцииЭрдоган
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    Комментарии 4

    Гость29 Мая 2023 в 09:15
    Совпадение, не думаю
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