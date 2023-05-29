Автобус с избирателями правящей партии Турции после голосования попал в ДТП, пострадавших — более 20

В ночь на 29 мая у города Сапанджа на западе Турции в ДТП попал автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития. Пострадали 22 человека. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Избиратели, прописанные в провинции Орду, но живущие в Стамбуле, ездили в воскресенье голосовать по месту прописки и возвращались домой. Около 4:30 в провинции Сакарья на шоссе, ведущем в Анталью, автобус врезался в попутную фуру. Водителя зажало в кабине, спасатели извлекли его с помощью специальных инструментов. Все пострадавшие госпитализированы.

