Во время салюта у Дворцового моста началась давка в толпе. К вечеру в центре Петербурга праздновали более миллиона человек

Ждавшие салют петербуржцы оказались в опасной ситуации у Дворцового моста. Толпа была настолько плотной, что началась давка.



В ночь на 28 мая в редакцию «Фонтанки» очевидцы прислали видео с Дворцовой набережной. В кадр попала толпа у Дворцового моста. Люди оказались плотно прижаты друг к другу. В толпе началась давка, заплакал ребенок.

«Я пыталась 112 набрать, но звонок не соединяло, наверное из-за перегруженности. Я только крики слышала. Невозможно было что-то сделать, я была как в тисках, я стала потом в сторону выталкивать себя, чтобы выйти из потока», — рассказала читательница «Фонтанки».