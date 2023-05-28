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    В Турции закрылись избирательные участки

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    3 комментария

    На выборах президента Турции закрылись избирательные участки. По всей стране была установлена 191 тысяча избирательных урн. Избирателей в Турции более 60 миллионов человек.

    Во втором туре президентских выборов в Турции сошлись действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В случае победы нынешний глава государства займет пост третий раз подряд.

    Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что если выиграет выборы, обратится к нации из своей резиденции в Анкаре, сообщает РИА Новости.

    Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу ранее заявлял, что в случае своей победы введет против России торговое эмбарго.

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    Комментарии 3

    Гость28 Мая 2023 в 17:07
    Кемаль победил.
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