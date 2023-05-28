В Турции закрылись избирательные участки

На выборах президента Турции закрылись избирательные участки. По всей стране была установлена 191 тысяча избирательных урн. Избирателей в Турции более 60 миллионов человек.



Во втором туре президентских выборов в Турции сошлись действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В случае победы нынешний глава государства займет пост третий раз подряд.



Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что если выиграет выборы, обратится к нации из своей резиденции в Анкаре, сообщает РИА Новости.

