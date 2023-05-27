Вкус корюшки и финансовой независимости. Петербуржцы поделились, какое мороженое хотели бы попробовать

Пока на площади Островского в Петербурге отдыхающие баловали себя на фестивале мороженого, «Фонтанка» предложила читателям помечтать о холодном угощении с нестандартными вкусами. Опрос с вариантами был опубликован 27 мая в нашем Telegram-канале.

Лидером среди предложенных стал вкус финансовой независимости, после него — вкус путешествий по всему миру, тройку замыкает лакомство со вкусом спокойствия.

Вслед за перечисленными — вкусы здоровых отношений, банана, алкоголя и заголовков «Фонтанки». Меньше всего фанатов оказалось у мороженого с петербургской корюшкой.