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    Вкус корюшки и финансовой независимости. Петербуржцы поделились, какое мороженое хотели бы попробовать

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    Пока на площади Островского в Петербурге отдыхающие баловали себя на фестивале мороженого, «Фонтанка» предложила читателям помечтать о холодном угощении с нестандартными вкусами. Опрос с вариантами был опубликован 27 мая в нашем Telegram-канале.

    Лидером среди предложенных стал вкус финансовой независимости, после него — вкус путешествий по всему миру, тройку замыкает лакомство со вкусом спокойствия.

    Вслед за перечисленными — вкусы здоровых отношений, банана, алкоголя и заголовков «Фонтанки». Меньше всего фанатов оказалось у мороженого с петербургской корюшкой.

    На фестивале представлено больше 300 видов мороженого. Попробовать десерты можно на площади Островского 27 и 28 мая с 11:00 до 18:00.

    На празднестве побывала корреспондент «Фонтанки» Евгения Горбунова. По ее наблюдениям, стоимость порции в 50 граммов доходит до 200 рублей, в среднем — 150. Подробнее — в нашей трансляции.

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