Вкус корюшки и финансовой независимости. Петербуржцы поделились, какое мороженое хотели бы попробовать

Пока на площади Островского в Петербурге отдыхающие баловали себя на фестивале мороженого, «Фонтанка» предложила читателям помечтать о холодном угощении с нестандартными вкусами. Опрос с вариантами был опубликован 27 мая в нашем Telegram-канале.
Лидером среди предложенных стал вкус финансовой независимости, после него — вкус путешествий по всему миру, тройку замыкает лакомство со вкусом спокойствия.
Вслед за перечисленными — вкусы здоровых отношений, банана, алкоголя и заголовков «Фонтанки». Меньше всего фанатов оказалось у мороженого с петербургской корюшкой.
На фестивале представлено больше 300 видов мороженого. Попробовать десерты можно на площади Островского 27 и 28 мая с 11:00 до 18:00.
На празднестве побывала корреспондент «Фонтанки» Евгения Горбунова. По ее наблюдениям, стоимость порции в 50 граммов доходит до 200 рублей, в среднем — 150. Подробнее — в нашей трансляции.