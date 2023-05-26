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    Лодки, солнце и вода. Посмотрите, как строится новый яхт-клуб на Смоленке

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    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» побывала на месте строительства нового яхтенного порта на Смоленке. Работы уже находятся на завершающей стадии. Открытие запланировано на следующую субботу.

    Сейчас на площадке у речного порта «Морской фасад» строится главное клубное здание. Внутри будет организовано пространство для мероприятий и пищеблок. Площадь, на которой сейчас располагаются строительные материалы и техника, расчистят и установят на ней мультимедийный экран. С него можно будет в перспективе смотреть прямые трансляции с регат, рассказал «Фонтанке» представитель Яхт-клуба Санкт-Петербурга Алексей Жиров.

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    Сюда на время строительства второго небоскреба Лахта Центра переедет яхт-клуб «Геркулес». Поскольку парусный сезон в Петербурге достаточно короткий и продолжается с мая по сентябрь, времени на выбор места и обустройство площадки было мало, проектирование и строительство осуществлялось в сжатые сроки.

    «На самом деле я не знаю примеров такого абсолютно быстрого течения строительства. Проектировщики и строители работали одновременно, и благодаря этому удалось за два месяца возвести клубное здание и поставить понтонную ветку», - говорит Жиров.

    Детская Академии парусного спорта сюда уже перебазировалась. Город передал учреждению возведенный здесь ранее спортивный комплекс. Юные яхтсмены занимаются там с прошедшей зимы.

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    «3 июня здесь будет открытие навигации. Мы ждем сюда крейсерские лодки, все большие спортивные лодки, которые здесь будут гоняться. Третьего же числа с утра пройдет конференция Санкт-Петербургского парусного союза. Также летом здесь пройдет финал Кубка России в олимпийских классах яхт, Кубок Ассоциации яхт класса "Оптимист", в котором по традиции участвуют представители порядка 20 регионов. Дети, сильнейшие спортсмены в классе «Оптимист», с 7 до 14 лет, съезжаются в Петербург и гоняются. И, конечно, [летом здесь пройдет] наша традиционная регата “Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома”».

    А вот корабль «Полтава» на Смоленке все-таки не появится. От идеи переместить его сюда отказались. Этот год парусник простоит в «Геркулесе», а в уже следующем году для него должны будут достроить культурно-исторический центр с экспозиционной стоянкой. Как писала «Фонтанка», проект оценивается 5 млрд рублей.

    «Действительно место уникальное, и, конечно, оно будет максимально использовано для детского олимпийского и любительского спорта. Здесь предполагается открытие нескольких школ, которые будут предоставлять услуги любительского яхтинга. То есть каждый житель Петербурга сможет приехать, взять в чартер лодочку или принять участие в какой-то регате», - анонсирует Жиров.

    О переезде яхт-клуба «Геркулес» с Лахты на Смоленку стало известно в начале мая. Для этого Яхт-клуб Санкт- Петербурга приобрел в собственность участок — полосу береговой линии площадью около 3 га. Сумма сделки не раскрывалась. Можно лишь предположить, что вряд ли она была ниже кадастровой стоимости — 104 млн рублей за 3 га.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость26 Мая 2023 в 16:55
    Посмотрим.
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