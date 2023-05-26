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    Суд обязал отреставрировать скульптуры Крестьянина и Рабочего на фасаде Кузнечного рынка

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    Арбитражный суд Петербурге и Ленобласти по иску комитета по охране памятников обязал госбюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» отреставрировать скульптуры Крестьянина и Рабочего на парадном фасаде Кузнечного рынка. Об этом 26 мая сообщает городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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    В решении арбитража говорится, что в апреле 2023 года сотрудники комитета по охране памятников провели осмотр статуй в рамках судебного дела: скульптуры имеют поверхностные загрязнения и трещины. На лицевых фасадах рынка также имеются трещины в отделке, штукатурный слой местами утрачен, нарушена геометрия напольного покрытия внутри рынка.

    Суд дал центру контроля качества 4 года на реставрацию, начиная с момента, когда решение суда вступит в силу. Также учреждению будет необходимо установить информационные надписи и обозначения на Кузнечном рынке. Если организация не исполнит решение суда в срок, она будет обязана заплатить штраф - 10 тысяч рублей, и по 15 тысяч рублей центр будет выплачивать ежемесячно в случае дальнейшего неисполнения решения суда.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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