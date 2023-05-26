В Краснодаре взорвались беспилотники, оперштаб отчитывается о хлопке

В центре Краснодара ранним утром 26 мая взорвались два беспилотника, сообщает 93.RU. Региональный оперативный штаб отчитывается о хлопке без упоминания БПЛА и о повреждениях кровли и окон здания без пожара.

«По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской , 54/2», — отмечается в сообщении.



Мэр Краснодара Евгений Наумов в соцсетях пишет, что на Морской улице повреждены офисное здание и жилой дом. На Гаражной улице, 77/1, в пятиэтажке частично выбиты окна, в соседнем частном доме повреждена кровля. По предварительной информации, никто не пострадал.