В Краснодаре взорвались беспилотники, оперштаб отчитывается о хлопке

В центре Краснодара ранним утром 26 мая взорвались два беспилотника, сообщает 93.RU. Региональный оперативный штаб отчитывается о хлопке без упоминания БПЛА и о повреждениях кровли и окон здания без пожара.
«По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в
Мэр Краснодара Евгений Наумов в соцсетях пишет, что на Морской улице повреждены офисное здание и жилой дом. На Гаражной улице, 77/1, в пятиэтажке частично выбиты окна, в соседнем частном доме повреждена кровля. По предварительной информации, никто не пострадал.
Жители Краснодара рассказывают, что видели в небе беспилотник, и делятся кадрами последствий взрыва: видно, что сильно повреждено здание с вышкой сотового оператора. По словам горожан, перед взрывом были слышны звуки, характерные для работы дронов, передаёт 93.RU.
В начале мая в Краснодарском крае дважды подвергался атакам БПЛА Ильский НПЗ.