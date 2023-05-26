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    В Краснодаре взорвались беспилотники, оперштаб отчитывается о хлопке

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    В центре Краснодара ранним утром 26 мая взорвались два беспилотника, сообщает 93.RU. Региональный оперативный штаб отчитывается о хлопке без упоминания БПЛА и о повреждениях кровли и окон здания без пожара.

    «По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2», — отмечается в сообщении.

    Мэр Краснодара Евгений Наумов в соцсетях пишет, что на Морской улице повреждены офисное здание и жилой дом. На Гаражной улице, 77/1, в пятиэтажке частично выбиты окна, в соседнем частном доме повреждена кровля. По предварительной информации, никто не пострадал.

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    Жители Краснодара рассказывают, что видели в небе беспилотник, и делятся кадрами последствий взрыва: видно, что сильно повреждено здание с вышкой сотового оператора. По словам горожан, перед взрывом были слышны звуки, характерные для работы дронов, передаёт 93.RU.

    В начале мая в Краснодарском крае дважды подвергался атакам БПЛА Ильский НПЗ.

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    КраснодарВзрывАтака беспилотниковБеспилотникБеспилотникиБПЛА
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