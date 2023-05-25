В Петербурге под стражу отправили обвиняемого в нападении на матроса, оставшегося без 8,5 тысячи долларов

Московский райсуд Петербурга отправил под стражу Рамазана Исмаилова, обвиняемого в разбойном нападении на матроса. Об этом 25 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов города.



По версии следствия, вечером 18 мая на Лиговском проспекте, 246 вместе с соучастниками фигурант пригрозил пострадавшему предметом, похожим на пистолет, применил физическую силу и отобрал у него 8,5 тысячи долларов.

Исмаилова задержали 23 мая, на следующий день ему предъявили обвинение. Находиться под стражей он будет до 17 июля.