    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.98eur85.88

    В Петербурге под стражу отправили обвиняемого в нападении на матроса, оставшегося без 8,5 тысячи долларов

    184
    обсудить

    Московский райсуд Петербурга отправил под стражу Рамазана Исмаилова, обвиняемого в разбойном нападении на матроса. Об этом 25 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

    По версии следствия, вечером 18 мая на Лиговском проспекте, 246 вместе с соучастниками фигурант пригрозил пострадавшему предметом, похожим на пистолет, применил физическую силу и отобрал у него 8,5 тысячи долларов.

    Исмаилова задержали 23 мая, на следующий день ему предъявили обвинение. Находиться под стражей он будет до 17 июля.

    Сообщников Исмаилова — Ибрагимова и Керимова, отправили под стражу на тот же срок. Меру пресечения им избрали еще 20 мая.

    Напомним, нападение на матроса произошло днем 18 мая. Потерпевший заявил, что люди в кепках, угрожая пистолетом, отняли у него борсетку, в которой было 8,5 тысячи долларов. Было возбуждено дело о разбое. Впоследствии стало известно о задержании подозреваемых в преступлении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close